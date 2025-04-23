نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أحمال بيراميدز يقضي فترة معايشة في ريال مدريد وليجانيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لبى إسلام جمال مدرب أحمال نادي بيراميدز، خلال الأيام الماضية، دعوة رسمية من جانب ناديي ريال مدريد وليجانيس في إسبانيا لقضاء فترة معايشة فنية واحترافية في العاصمة الإسبانية مدريد، في إطار تطويره المستمر كمدرب محترف والاطلاع على أحدث أساليب التدريب في كبرى الأندية الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن أنطونيو بينتوس، المدير الفني للأداء البدني بنادي ريال مدريد، كان أول من وقع عقد تدريب مع إسلام خلال فترة عمله في ريال مدريد كاليفورنيا، ما يعكس العلاقة المهنية والثقة المتبادلة التي امتدت لتفتح آفاقًا جديدة نحو تجربة مميزة داخل النادي الملكي.