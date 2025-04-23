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أحمد جودة - القاهرة - أقيمت جلسة تنسيقية مثمرة للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة الأسباني باستور مع المدير الفني لنادي الزمالك فرناندو باربيتو، والمدير الفني للنادي الاهلي ماديسون.

جهاز منتخب اليد يجتمع مع مدربا "القطبين" للتجهيز لوديتي البرازيل والسوبر الأفريقي

تناول لقاء المدربين الثلاثي التنسق والتعاون والترتيب لوديتي المنتخب مع البرازيل يومي ٨ و١٠ مايو المقبل خلال الأسبوع الدولي، ومواعيد انضمام اللاعبين للمعسكر ، كما شهد الاجتماع التنسق لمباراة السوبر الأفريقي وموعدها ١٢ مايو المقبل.

جاء الاجتماع في جو من الود والروح الرياضة، وساد النقاش التفاهم والاحترام، وتم الاستقرار علي سيناريو يحفظ حقوق جميع الأطراف والخروج بأقصي استفادة.

ويحرص اتحاد اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي علي الحفاظ علي استقرار كل المنتخبات والأندية، وإفشاء روح التعاون من اجل مصلحة الرياضة واستقرار كرة اليد