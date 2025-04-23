نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجهاز الفني للاتفاق يمنح اللاعبين إجازة لمدة 3 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح الجهاز الفني لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم اللاعبين إجازة لمدة ثلاثة أيام، بسبب فترة التوقف الحالية لدوري روشن التي تمتد نحو 10 أيام.

الجهاز الفني للاتفاق يمنح اللاعبين إجازة لمدة 3 أيام

ومن المقرر أن يعاود الفريق تدريباته يوم الجمعة المقبل، على ملعب التمرين.

وكان الاتفاق قد تعثر في الجولة الماضية، ويبلغ رصيده النقطي 40.

ويستعدون النواخذة لمواجهة الخليج ضمن منافسات روشن، والتي ستُقام على ملعب (إيجو) في الدمام، يوم 2 مايو المقبل.