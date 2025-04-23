ريال مدريد يجدد عقد فينيسيوس

ريال مدريد يجدد عقد فينيسيوسجدد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عقده مع لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليقطع الطريق على الأندية المهتمة بخدماته.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن راديو "لا سير" الإسباني أن ريال مدريد وفينيسيوس جونيور اتفقا على تمديد العقد لثلاث سنوات إضافية من 2027 إلى 2030.

وسيشهد تجديد عقد فينيسيوس، المتوَّج بجائزة "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2024، تحسينات مالية.

وقد اتفق الطرفان على كل شيء، حيث بات التجديد، بحسب "ماركا"، أقرب من أي وقت مضى، خاصة بعد تصريح فينيسيوس لقناة النادي الرسمية قائلا: "مستقبلي يقبع في ريال مدريد".

يذكر أن فينيسيوس جونيور منذ انتقاله إلى صفوف ريال مدريد في عام 2018 قادما من فريق فلامنغو البرازيلي، شارك في 311 مباراة، سجل خلالها 105 أهداف وصنع 79 هدفا آخر، وتوج مع "الميرينغي" بـ14 لقبا من بينها لقبان لدوري أبطال أوروبا في عامي 2022 و2024.

وحاولت بعض الأندية في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، خلال الفترة الماضية إغراء فينيسيوس جونيور بالانتقال إلى أحدها، عبر عرض مالي ضخم بلغت قيمته مليار يورو، موزعة على خمس سنوات، براتب 200 مليون يورو في الموسم.

إلا أن فينيسيوس جونيور (24 عاما) كان دوما يضع رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد في المقام الأول، ما جعله يتخذ قرارا بالتجديد.