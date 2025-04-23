نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب برشلونة يوضح سبب اتباعه سياسة التدوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر هانز فليك، مدرب برشلونة، عن سعادته بنجاح سياسة المداورة، ليبقى الفريق في الطريق الصحيح للمنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بفوز مستحق على مايوركا 1-صفر، الثلاثاء، بفضل هدف داني أولمو في الشوط الثاني.

ومع اقتراب موعد نهائي كأس ملك إسبانيا، السبت المقبل، أمام الغريم ريال مدريد، اتخذ فليك قرارًا جريئًا بترك الرباعي جول كوندي ورافينيا وباو كوبارسي وفرينكي دي يونغ على مقاعد البدلاء منذ البداية، لكن برشلونة لم يفوت أي فرصة، وضغط على مايوركا منذ صفارة انطلاق المباراة.

ورفع هذا الفوز رصيد برشلونة، الذي يطارد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب، في حين يبتعد ريال مدريد، الذي يحل ضيفًا على خيتافي، الأربعاء، بـ7 نقاط مع مباراة مؤجلة.

وقال فليك للصحافيين: «أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، أتيحت لنا كثير من الفرص لتسجيل مزيد من الأهداف والفوز بفارق أكبر، لكنني ما زلت سعيدًا».

وأضاف: «حارس مرماهم ليو رومان كان رائعًا، وقدَّم عرضًا قويًا، علينا أن نعترف بذلك. في الواقع استبسل مايوركا دفاعيًا، وهذا ما يجعل فوزنا أكثر أهمية».

وتابع: «ارتكبنا أخطاء أقل من المباريات السابقة، وبشكل عام كنا جيدين حقًا. مهمتي (تدوير الفريق)، يجب أن أفعل ذلك. في وقت ما من الموسم يتأثر فيه الجميع بجدول مباريات لا يرحم. المباراة المقبلة هي الأهم دائمًا، وهذا ما سنقوم به».

وسيُواجه برشلونة غريمه الأزلي ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت، وإنتر ميلان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا دون المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيغيب عن الملاعب عدة أسابيع بسبب إصابة عضلية في الساق.

وبعد مباراة القمة يوم السبت في إشبيلية، سيواجه برشلونة فريق بلد الوليد صاحب المركز الأخير، قبل أن يستضيف ريال مدريد في موقعة بالدوري الإسباني قد تحسم اللقب في 11 مايو (أيار).

وقال فليك: «برشلونة وريال مدريد فريقان كبيران، ومن الطبيعي أن تحسم الألقاب بين أفضل الفرق. لدينا مباراتان أخريان ضده، ونريد الفوز بالكأس والدوري، وعلينا التغلب عليه. لن يكون الأمر سهلًا، ولكن علينا التركيز».