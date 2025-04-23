نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم الأربعاء أحداث الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2025.

وشهدت الجولة حتي الآن فوز فريق برشلونة المتصدر أمس على ريال مايوركا بهدف نظيف، وتعادل إيجابي هدف لهدف إسبانيول مع نظيره فالنسيا.

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم عن ترتيب الدوري الاسباني الممتاز قبل مباراة ريال مدريد اليوم أمام خيتافي.

ويشهد دوري الليجا الإسباني صراع على الصدارة خاصة عقب قطار انتصارات برشلونة المتواصل.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال مدريد × خيتافي الساعه 9.30

اتليتك بيلباو الساعة 7

سلتا فيجو × فياريال الساعة 7

ويقدم إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية ترتيب الدوري الاسباني الممتاز قبل مباراة ريال مدريد.

ترتيب الدوري الاسباني " برشلونة على القمة"

برشلونة 76 نقطة

ريال مدريد، 69 نقطة.

أتلتيكو مدريد، 63 نقطة.

أتلتيك بلباو، 57 نقطة.

فياريال، 52 نقطة.

ريال بيتيس، 51 نقطة.

مايوركا، 44 نقطة.

سيلتا فيجو، 43 نقطة.

ريال سوسيداد، 42 نقطة

رايو فاليكانو، 41 نقطة.

أوساسونا، 41 نقطة.

خيتافي، 39 نقطة.

إسبانيول، 39 نقطة.

فالنسيا، 39 نقطة.

إشبيلية 37 نقطة.

جيرونا، 34 نقطة.

لاس بالماس، 32 نقطة

ألافيس، 31 نقطة.

ليجانيس، 29 نقطة.

بلد الوليد، 16 نقطة

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