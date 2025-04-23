نجم أرسنال يمدح ريال مدريد: "الفوز عليهم يمنحك ثقة"

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم فريق أرسنال وخط دفاعه كيفور، عن تأثير الانتصار ذهابًا وايابًا على ريال مدريد في دور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.

استطاع أرسنال ان يتخطى عقبة ريال مدريد بعد الفوز ذهابًا بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف، ثم في مباراة الإياب بنتيجة هدفين مقابل هدف.

‏تصريحات نارية من نجم أرسنال

قال كيڤيور: "نشعر بثقة كبيرة بعد الفوز على ريال مدريد نشعر بثقة كبيرة في داخلنا. آمل أن نواصل اللعب بهذه الطريقة في نصف النهائي.. أشعر بهذا الشعور داخل غرفة الملابس كلما شعر اللاعبون بالثقة وعرفوا ما يريدون فعله على أرض الملعب."

نعلم أن ليفربول يحتاج إلى فوز واحد فقط للفوز بالدوري، لكننا نتطلع إلى إنهاء الموسم في الدوري في أعلى مركز ممكن، ونركز أيضًا على نصف النهائي.. قدم ليفربول أداءً رائعًا طوال الموسم، ولكن للأسف استقبلنا بعض الأهداف في المباريات التي كان من المفترض أن نفوز بها، ولهذا السبب أصبح ليفربول أقرب إلى الفوز بالبطولة"

"نعلم أن الدوري الإنجليزي من أقوى الدوريات في العالم، وهذا المستوى عالٍ جدًا بلا شك. إذا نافسنا على لقب الدوري للموسم الثالث، فهذا يعني أيضًا أننا في مستوى جيد جدًا، وأننا قريبون جدًا من الفوز به. وهذا حافز جيد آخر للقتال من أجل الفوز في الموسم المقبل.

