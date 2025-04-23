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أحمد جودة - القاهرة -

عبّر نجم وسط برشلونة، جافي، عن سعادته البالغة بعد الفوز الصعب على ريال مايوركا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

جافي يشيد بروح برشلونة ويمدح زملائه العائدين بعد الانتصار على مايوركا

وفي تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، أكد جافي أن الأداء الجماعي وروح الفريق كانا وراء هذا الانتصار المهم في سباق الليجا، قائلًا: "قدمنا مباراة رائعة، وأنا سعيد بشكل خاص لزملائي الذين عادوا للملاعب بعد غياب طويل".

وأشاد الدولي الإسباني بالمستوى الذي ظهر به كل من أنسو فاتي وهيكتور فورت، مضيفًا: "أعتبرهما إخوة لي، وكنت سعيدًا للغاية بمشاركتهما. لقد قدما أداءً ممتازًا وكانا في قمة تركيزهما طوال اللقاء".

وتابع جافي تسليط الضوء على تفاصيل المباراة، موضحًا: "واجهنا خصمًا عنيدًا، وكان حارس مرماهم في يوم استثنائي. أتيحت لنا فرص عديدة، ولم نكن موفقين في بعضها، لكننا واصلنا الضغط حتى نجحنا في تسجيل هدف الفوز".

وعن زميله بيدري، أبدى جافي إعجابه الكبير بإمكانياته، قائلًا: "من وجهة نظري، بيدري من أفضل لاعبي الوسط في العالم حاليًا، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق. اللعب بجانبه يمنحني ثقة ومتعة كبيرة داخل الملعب".