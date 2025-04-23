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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن رضاه الكامل بأداء لاعبيه عقب الفوز الصعب على ريال مايوركا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

هانز فليك يشيد بأداء برشلونة ويُثني على تألق بيدري بعد الانتصار على مايوركا

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، أكد فليك أن الفريق قدم عرضًا قويًا، مشيرًا إلى أنه رغم الفوز بهدف وحيد، إلا أن الأداء الهجومي والدفاعي كان على مستوى عالٍ. وقال: "خلقنا العديد من الفرص الخطيرة، وأعتقد أننا قدمنا مباراة ممتازة، والأهم من ذلك أننا أنهينا اللقاء بشباك نظيفة، وهو أمر يُسعدني للغاية".

وأشاد مدرب البارسا بالحارس ليو رومان الذي تصدى لعدد من الفرص المحققة، موضحًا: "مايوركا دافعوا بشكل منظم، وحارس مرماهم كان في قمة تألقه. لكننا بالمقابل لعبنا بأسلوب مميز وارتكبنا أخطاء أقل مما حدث في مواجهات سابقة".

وأضاف فليك أن الانضباط الجماعي هو سر التفوق في هذه المرحلة من الموسم، قائلًا: "كل لاعب يشعر بأهميته داخل المنظومة، وهذا ما نحرص عليه دائمًا. الروح الجماعية هي ما تصنع الفارق، والجميع اليوم أدى المطلوب منه".

كما خص المدرب الألماني النجم الشاب بيدري بإشادة خاصة، موضحًا: "بيدري يمتلك إمكانيات مذهلة، لا يمكن وضع حد لها. مستواه في تطور مستمر، سواء من حيث الأداء بالكرة أو في التحولات الدفاعية. مساهماته لا تقدر بثمن".

وفيما يتعلق بإدارته للمباراة وتوقيت التبديلات، أوضح فليك أن تركيزه منصب دائمًا على المدى القصير، قائلًا: "نحن نفكر في كل مباراة على حدة. نُدير مجهود اللاعبين بذكاء لأن الموسم لا يزال يحمل تحديات كبيرة".

وأشار أيضًا إلى التفوق الهجومي للفريق في اللقاء، حيث قال: "سددنا نحو 40 كرة على المرمى، وهذا رقم يُبرز مدى فاعليتنا الهجومية. قد نكون افتقدنا الدقة في إنهاء الهجمات، لكن التغييرات التي أجريناها ساهمت في الحفاظ على الإيقاع".

واختتم فليك حديثه بتأكيد أهمية الانسجام بين العناصر الشابة والخبرة داخل الفريق، قائلًا: "نملك توليفة متكاملة من اللاعبين، سواء كانوا من أصحاب الخبرة أو المواهب الصاعدة. كل من شارك أظهر أنه على دراية تامة بما نريده من كل مباراة، وهذا هو مفتاح النجاح في المراحل المقبلة".