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أحمد جودة - القاهرة - قال خافيير تيباس، رئيس رابطة (الليجا)، اليوم الثلاثاء إنه مستعد لشرح سياسة اختيار مواعيد مباريات الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا، للألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة.

تيباس يرد على هجوم فليك: لماذا لا تشتكي ليويفا؟

وتساءل في الوقت نفسه: "لماذا لا يشتكي (فليك) ليويفا" بسبب مواعيد مباريات دوري الأبطال؟

ورد تيباس على فليك بعد أن هاجم الأخير رابطة (الليجا) الجمعة الماضي بسبب تحديد موعد مباراة بلد الوليد في الجولة 34 في الثالث من مايو/أيار المقبل، أي قبل 3 أيام من خوض إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام إنتر ميلان الإيطالي على ملعب (جوزيبي مياتزا).

وقال فليك حينها: "هذا الوضع مذهل. كل الدوريات مثل البوندسليجا أو البريمييرليج، تهتم بأنديتها، بينما في إسبانيا، هذا لا يحدث (...) ليس لديهم أي فكرة عما يعنيه هذا للاعبين".

وقبل تيباس خلال عرض التقرير الاقتصادي لموسم (2023-24) لليجا داخل مقر الرابطة في مدريد، طلب فليك بإيضاح معايير جدولة المباريات.

وقال في هذا الصدد: "هذا المكان مفتوح للجميع لإيضاح سياسة مواعيد المباريات. لا توجد سياسة تفريقية، وندير مسابقة ليس من أجل ناد محدد دون الآخر".

كما أوضح تيباس أن فليك كان "قاسيا للغاية" في انتقاده للرابطة، مطالبا إياه بتوجيه هذه الانتقادات ليويفا، لأنه هو من يضع مواعيد مباريات "تشامبيونزليج" وهو من يضع مباراتي نصف النهائي في نفس اليوم.

