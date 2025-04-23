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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب البرتغالي روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي، عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه فريقه أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

روبن دياز: الفوز على أستون فيلا خطوة عملاقة نحو دوري الأبطال

وأكد دياز، في تصريحاته لشبكة Sky Sports، أن هذا الانتصار يمثل دفعة قوية لسيتي في معركة حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، خاصة أن "الفيلانز" يُعد من الفرق المنافسة المباشرة على المراكز المؤهلة للبطولة القارية.

وقال: "كانت مواجهة مصيرية أمام منافس مباشر على أحد المراكز الخمسة الأولى، لذلك كان من الضروري أن نحصد النقاط الثلاث، وقد نجحنا في ذلك".

وأضاف: "تبقت لنا أربع مباريات في الموسم، وكل واحدة منها ستكون بمثابة نهائي. الفوز اليوم يمنحنا الأفضلية ويُعزز من فرصنا في تحقيق هدفنا".

وأشار إلى أن الفريق يدرك تمامًا حجم التحديات التي تنتظره، لكنه أكد على جاهزية اللاعبين للقتال حتى النهاية، قائلًا: "نعلم أن الطريق لن يكون سهلًا، لكننا نعي جيدًا ما يجب علينا فعله. التأهل لدوري الأبطال هو كل ما نركز عليه في هذه المرحلة".

واختتم دياز حديثه قائلًا: "الوجود ضمن الأربعة أو الخمسة الأوائل في الترتيب ليس فقط طموحًا، بل هو التزام نعمل من أجله يومًا بعد يوم".

ويُذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيمنح بطاقات التأهل إلى دوري الأبطال لأول خمسة فرق في الترتيب بنهاية الموسم، ما يزيد من سخونة الصراع في الجولات الأخيرة.