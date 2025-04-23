جوارديولا يبرر احتفاله المثير بهدف الفوز أمام أستون فيلا

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أحمد جودة - القاهرة - اعترف بيب جوارديولا بأن احتفاله الجامح بهدف الفوز الذي سجله ماتيوس نونيز في الوقت بدل الضائع أمام أستون فيلا كان غريبًا لأن مانشستر سيتي لا يسجل أهدافًا متأخرة مثل منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد نونيز السيتي إلى فوز حاسم على غريمه فيلا الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2-1 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء.

وتفاعل جوارديولا على تسديدة نونيز المتقنة من زاوية حادة برقصة فرح بقبضة يده، بما في ذلك صرخة مدوية أكدت على أهمية النتيجة.

وكان سيتي على بعد ثوانٍ من تعثر مؤثر في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى.

لكن الآن يتحكم في مصيره قبل أربع مباريات متبقية في موسمهم المضطرب في الدوري.

وأوضح بيب "لسنا معتادين على ذلك، هذا يخص ليفربول تحديدًا كم مرة سجلوا انتصارات متأخرة تحت قيادة يورجن (كلوب) وأرسنال تحت قيادة ميكيل (أرتيتا) أيضًا؟ أنا لست معتادًا على ذلك، لذلك أنا سعيد حقًا حقًا، كرة القدم هي العاطفة، بالنسبة للمشجعين واللاعبين، لدينا الكثير من الضغط على النادي للذهاب إلى دوري أبطال أوروبا. اللاعبون يتصرفون بشكل لا يصدق. نحن سعداء للغاية. نحن في آخر أربع مباريات ونحن مرشحون للتأهل لدوري الأبطال".

وجاء هدف نونيز الأول للسيتي في الدوري بعد أن أحرز ماركوس راشفورد مهاجم أستون فيلا ركلة جزاء مثيرة للجدل ليعادل هدف برناردو سيلفا الافتتاحي المبكر.

وتلقى غوارديولا إنذارًا بسبب صراخه في وجه الحكم الرابع بعد تدخل حكم الفيديو المساعد للاحتكام إلى ركلة جزاء بعد التحام روبن دياز مع جايكوب رامسي.