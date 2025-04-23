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أحمد جودة - القاهرة -

عبّر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن رضاه العام بأداء فريقه، رغم التعادل الإيجابي 1-1 أمام نانت في المباراة المؤجلة من الجولة 29 للدوري الفرنسي، مساء الثلاثاء.

إنريكي بعد التعادل مع نانت: حطمنا رقمًا قياسيًا.. لكن الأخطاء لا تُغتفر

وفي تصريحاته لقناة DAZN، قال إنريكي: "لقد سجلنا رقمًا قياسيًا مذهلًا، من المهم أن نسلط الضوء على هذا الإنجاز، فهو يعكس الجهد الكبير الذي يبذله اللاعبون ويُميز هذه المرحلة التي نمر بها".

وأضاف: "تفوقنا على ميلان في أحد السجلات التاريخية دون أن نضع هذا الهدف نصب أعيننا منذ البداية، لكنه دليل قوي على التقدم الذي نحرزه كفريق، وهو إنجاز يجب الاحتفاء به".

ورغم إشادته بما تحقق، أبدى المدرب الإسباني امتعاضه من الخطأ الدفاعي الذي تسبب في هدف نانت، حيث أوضح: "صحيح أننا نعيش مرحلة إيجابية، لكن استقبال هدف بهذه الطريقة أمر مزعج للغاية. الأخطاء الفردية لا يجب أن تحدث على هذا المستوى، خاصة لفريق بحجم باريس سان جيرمان".

وتابع إنريكي: "كنا نستحق الفوز، ولكن أحيانًا يكون فارق صغير هو ما يحسم اللقاء. يجب أن نواصل العمل على تقليل الهفوات الفردية ورفع جودة الأداء الجماعي".

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، قائلًا: "تبقى أمامنا نحو شهر على نهاية الموسم، باستثناء كأس العالم للأندية التي سنخوضها مع بداية الموسم المقبل. تركيزنا الآن ينصب على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، وهذا يتطلب جهدًا مضاعفًا من الجميع".