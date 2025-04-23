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أحمد جودة - القاهرة - فتح سعيد حمزة الحكم الدولي السابق الهجوم على منطقة الإسكندرية وذلك بعد نهاية المعسكر الأخير للحكام الواعدين والذي أقيم في مدينة بورسعيد.

سعيد حمزة يفتح النار على لجنة حكام منطقة الإسكندرية

وأثار الحكم السابق الجدل في واقعة إرسال حكم من المنطقة لمعسكر الواعدين تعدى عمره 31 عاما وهو ما يخالف الشروط الموضوعة لهذا المعسكر.

كما أكد سعيد حمزة أن الحكم لا يتمتع بسيرة ذاتية قوية كما له مواقف أخلاقيّة سابقة ليثير علامة الاستفهام على إرساله من قبل المنطقة.



وجدير بالذكر أن معسكر الحكام الواعدين قد أقيم في مدينة بورسعيد بداية من الخميس الماضي حتى الأحد الماضي والذي شهد مشاركة 60 حكما.

