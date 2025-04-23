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أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نادي توتنهام هوتسبير من اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، وسط تراجع نتائج الفريق محليًا، رغم استمرار مشواره الأوروبي.

توتنهام يدرس الإطاحة ببوستيكوجلو.. وثلاثة مدربين في دائرة الترشيح

وبعد الهزيمة الأخيرة أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1، تراجع السبيرز إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما زاد الضغوط على الجهاز الفني بقيادة بوستيكوجلو.

ورغم بقاء الفريق ضمن المنافسين في الدوري الأوروبي ووصوله إلى نصف النهائي، مما يجعله مرشحًا قويًا لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أن إدارة النادي اللندني تدرس بجدية تغيير القيادة الفنية.

حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن إدارة توتنهام باتت قريبة من إنهاء ارتباطها مع بوستيكوجلو، حتى وإن نجح في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، وذلك بسبب التراجع المستمر في الأداء والنتائج محليًا.

وذكرت الصحيفة أن عمر المدرب البالغ 59 عامًا لم يشفع له لدى صناع القرار في النادي، الذين باتوا يرون أن الاستمرار معه قد يعرقل طموحات الفريق في العودة للمنافسة محليًا وقاريًا.

وفي حال الاستقرار على قرار الإقالة، فقد وضعت إدارة توتنهام ثلاثة أسماء بارزة ضمن قائمة المرشحين لخلافته:

ماركو سيلفا، المدير الفني لفولهام، والذي يحظى بإشادة واسعة لما يقدمه من أداء منظم مع فريقه.

أندوني إيراولا، مدرب بورنموث، الذي نجح في تقديم كرة قدم هجومية جذابة هذا الموسم.

سكوت باركر، المدير الفني الحالي لبيرنلي، والذي قاد فريقه للعودة إلى البريميرليج حديثًا.

ويبقى الحسم النهائي مرهونًا بنتائج الأسابيع القليلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.