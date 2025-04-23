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أحمد جودة - القاهرة -

كشف النجم الشاب جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونخ، عن تطلعاته المستقبلية وسر تعلقه ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك في ظل ابتعاده عن الملاعب بسبب إصابة عضلية تعرض لها مطلع أبريل الجاري.

موسيالا: عانيت من الإصابة أمام الشاشة.. وهدفي التتويج بمونديال الأندية

وغاب موسيالا عن تشكيلة العملاق البافاري في الفترة الأخيرة، ما حرمه من المشاركة في مواجهات حاسمة أبرزها أمام بوروسيا دورتموند وهايدنهايم في الدوري، بالإضافة إلى صدامي إنتر ميلان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال موسيالا: "هدفي الأكبر حاليًا هو التتويج بكأس العالم للأندية. البطولة تمثل الكثير للنادي من حيث القيمة والتاريخ، كما أنها تمنحنا فرصة لتحقيق لقب جديد وإضافة مجد قاري آخر".

وتابع: "أسعى لأن أكون جاهزًا للعودة والمشاركة في مباريات الفريق خلال الجولة الأمريكية المقبلة، وأتطلع للمساهمة في تحقيق هذا الحلم".

وعن مشاعره خلال غيابه عن مباريات دوري الأبطال، قال موسيالا بصراحة: "مشاهدة الفريق من خلف الشاشة أثناء مواجهة إنتر والخروج الأوروبي كانت تجربة قاسية. شعرت بالعجز، تألمت نفسيًا لأنني لم أتمكن من مساعدة زملائي داخل الملعب".

وأضاف: "رغم الظروف الصعبة والغيابات، أظهرنا روحًا عالية، وكنا نستحق نتيجة أفضل مما تحقق".

ومن المتوقع أن تمتد فترة علاج موسيالا إلى نحو 8 أسابيع، وهي فترة حاسمة بالنسبة للنجم الألماني الشاب، الذي يُعد أحد أبرز عناصر المنتخب الوطني.

ومع اقتراب استضافة ألمانيا للمرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية في مدينتي ميونخ وشتوتجارت، يبقى موسيالا ضمن قائمة الأسماء المنتظرة للعودة في الوقت المناسب.