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أحمد جودة - القاهرة - قال فولكر بوفير، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، إن المستشار المحتمل في ألمانيا فريدرش ميرتس، وعد بدعم الهيئة الأولمبية الألمانية في حال تقدمها بعرض لاستضافة الألعاب الأولمبية في ألمانيا.

ميرتس يتعهد بدعم الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية

ووفقا لبوفير، في مقابلة نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء، قال ميرتس: "فولكر، اعتمد علي!"

ومهدت الحكومة الألمانية السابقة، تحت قيادة أولاف شولتس، الطريق للتقدم بطلب للاستضافة، حيث يفضل أن يكون الترشح لاستضافة دورة الألعاب الصيفية 2040.

وبعد أن أقيمت النسخة الأخيرة في باريس، تقام نسخة 2028 في لوس أنجلوس، ونسخة 2032 في بريسبين.

وأبدت برلين، إلى جانب مدينة لايبزيج، في الشرق، ومنطقة الراين-رور، وهامبورج، وميونخ، اهتمامها باستضافة الألعاب الأولمبية.

وكانت آخر مرة استضافت فيها برلين الأولمبياد عام 1972 في ميونخ، وبعدها فشلت طلبات الترشح من برلين لاستضافة نسخة 2000، ولايبزيج لاستضافة نسخة 2012، بينما أوقف الاستفتاء الشعبي التقدم بطلبات لاستضافة دورة الألعاب الشتوية 2022 في ميونخ و2024 في هامبورج.

وقال ميرتس عقب أولمبياد باريس إن ألمانيا ليست بحاجة فقط لمنشآت مقنعة لاستضافة الأولمبياد.

وأضاف أن أي عرض لاستضافة الألعاب يجب أن يكون مصحوبا بمفهوم يعزز الرياضة الشعبية والرياضة المدرسية.