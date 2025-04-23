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أحمد جودة - القاهرة - فاز محمد عبدالمقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وعضو اللجنة الأولمبية، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال، كما فاز المدير الفني السابق للمنتخب والمدير الإداري علاء حسن كامل بمنصب عضو لجنة البحوث والتدريب، ومجدي الصباغ بعضوية اللجنة الطبية.

عبدالمقصود يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال.. وعلاء حسن عضوا بلجنة البحوث والتدريب

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على هامش بطولة إفريقيا للكبار، التي تستضيفها جمهورية موريشيوس خلال الفترة من 20 إلى 28 أبريل الجاري.

ويشغل محمد عبدالمقصود مناصب، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، ويستعد لحصد عضوية اللجنة الأولمبية للمرة الثانية في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 25 أبريل الجاري، إلى جانب كونه نائب رئيس اتحاد البحر المتوسط لرفع الأثقال.

وعلى صعيد المنافسات، يستعد المنتخب المصري لرفع الأثقال للكبار لخوض غمار بطولة إفريقيا، وسط طموحات كبيرة لتحقيق نتائج مميزة ورفع العلم المصري على منصات التتويج، في ظل جاهزية فنية عالية للاعبين.

وضمت قائمة المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية كل من:

بسمة رمضان

نورا عصام حلمي

أحمد سعيد

عبدالرحمن يونس

ويترأس بعثة المنتخب محمد عبدالمقصود، رئيس الاتحاد المصري، ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من علاء حسن إداري المنتخب، وأحمد عبدالعزيز مدرب المنتخب.

ويأمل المنتخب في تحقيق إنجازات تليق باسم مصر، ومواصلة التألق على الساحة القارية.