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أحمد جودة - القاهرة - يواصل المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية تدريباته المكثفة استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب أنجولا، في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، التي انطلقت اليوم وتستمر حتي 30 أبريل الجاري بمشاركة 9 منتخبات.

منتخب الصالات النسائية يواصل استعداداته لمواجهة أنجولا في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب

ويعمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الكابتن نادر رشاد، على تجهيز اللاعبات بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، قبل مواجهة أنجولا.

ويخوض المنتخب مباراته الافتتاحية أمام أنجولا يوم الأربعاء 24 أبريل، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، على صالة مولاي عبد الله، فيما يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب غينيا يوم الجمعة 26 أبريل في تمام الثانية ظهرًا، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتضم البطولة 9 منتخبات وهي: مصر، المغرب، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، ناميبيا، السنغال، وتنزانيا.