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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم مباريات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، في مواجهات مرتقبة لعشاق كرة اليد الأوروبية.

سبورتنج لشبونة بقيادة محمد علي يواجه نانت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

حيث يلتقي فريق ماجديبورج الألماني مع فيزبريم المجري في قمة نارية تُقام في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي مواجهة أخرى، يواجه نانت الفرنسي نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي، الذي يضم بين صفوفه الحارس المصري المتألق محمد علي، وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراتان حصريًا عبر قناة "أون سبورت 2"، مع تغطية مميزة تشمل استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم كرة اليد المصرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة المتحدة للرياضة لتقديم تجربة استثنائية لجمهور كرة اليد في مصر والوطن العربي، خاصة مع المشاركة عدد من النجوم المصريين ضمن فرق الأوروبية في البطولة.

تعد بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد الأهم على مستوى الأندية في القارة الأوروبية، حيث تجمع نخبة من أقوى الفرق وألمع النجوم في صراع مثير على اللقب الأغلى في اللعبة.