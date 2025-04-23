نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مولر رفض الانضمام إلى سينسيناتي الأمريكي وفيورنتينا الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أن توماس مولر، أسطورة نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، رفض عرضين من فريق سينسيناتي الأمريكي وفريق فيورنتينا الإيطالي.

مولر رفض الانضمام إلى سينسيناتي الأمريكي وفيورنتينا الإيطالي

ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد"، هناك وكيل كان مشاركا في المحادثات مع فيورنتينا ولكن اللاعب لم يكن يرغب في الانتقال.

ويرحل مولر /35 عاما/ عن بايرن هذا الصيف، بعدما قرر النادي عدم تمديد تعاقده.

وقضى مولر مسيرته في بايرن، وفاز معه بـ33 كأسا، بالإضافة إلى فوزه ببطولة كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، ولم يحدد بعد ما إذا كان سيعتزل في الصيف، أو لديه رغبه في مواصلة اللعب في مكان آخر.

ويتوقع أن يسافر اللاعب مع بايرن إلى الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو.

وإذا قرر مولر اللعب في الدوري الأمريكي، سيظل سينسيناتي له دور رغم رفض اللاعب.

ووفقا لبيلد، فإن مولر موجود على قائمة الاكتشاف الخاصة بالنادي، والتي تتيح لناد في الدوري الأمريكي لكرة القدم الحصول على الحقوق الحصرية للتعاقد مع اللاعب في حال رغبته في الانضمام إلى الدوري.

ويمكن لأي فريق أن يضع سبعة لاعبين على قائمة الاكتشاف الخاصة به، والتي في الأغلب لا يتم الإعلان عنها علنا.

ولكن، يمكن للفرق أن تتبادل، أو تبيع، حقوق الاكتشاف للاعب إذا فشل النادي صاحب الحق في التوصل لاتفاق.

وحدث نفس الأمر مع ماركو ريوس، الذي انضم إلى لوس أنجليس جالاكسي من بوروسيا دورتموند العام الماضي.

وكان ريوس على قائمة اكتشاف شارلوت إف سي، واضطر جالاكس لدفع 400 ألف دولار لفريق شارلوت للحصول على خدمات اللاعب.