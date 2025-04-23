نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة.. صلاح يثير التكهنات حول مستقبل نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شر النجم المصري محمد صلاح عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، الأربعاء، صورة تجمعه مع زميله في نادي ليفربول الإنجليزي، ترنت ألكساندر أرنولد.

واعتاد صلاح على التقاط "سيلفي" في غرفة الملابس مع مسجلي أهداف فريق "الريدز"، بعد نهاية كلّ مباراة هذا الموسم 2025/2024.

وجاء نشر محمد صلاح لصورة مع أرنولد، بعد مرور 3 أيام على تسجيل الظهير البالغ من العمر 26 عامًا لهدف فوز نادي ليفربول على مضيفه ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ33 من البريميرليغ.

وأثارت صورة صلاح مع ألكساندر أرنولد تكهنات حول مستقبل الأخير مع فريق "الريدز"، إذ اعتقد بعض المتابعين أنها إشارة لاستمرار الظهير مع النادي، في حين رأى آخرون أنها دلالة على مغادرته لأسوار "أنفيلد" في الصيف المقبل.

وسبق وأن زعمت تقارير صحفية أن ترنت ألكساندر أرنولد، الذي ينتهي عقده في يونيو/ حزيران 2025، ضمن دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني.