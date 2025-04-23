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أحمد جودة - القاهرة - أبرز مدافع برشلونة إنييجو مارتينيز، عقب فوز فريقه على مايوركا (1-0)، أهمية إبقاء البرسا على شباكه نظيفة في هذه المباراة، لتخطي المشكلات الدفاعية التي قابلتهم أمام سيلتا فيجو.

مارتينيز يتأسف على مشكلة برشلونة أمام مايوركا

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء في الجولة 33 من الليجا، قال إنييجو "كان من المهم الحفاظ على نظافة شباكنا، لأننا في ذلك اليوم (مواجهة سيلتا) لم نكن جيدين على المستوى الدفاعي. اليوم كنا في المستوى".

وأبرز اللاعب "الفرص العديدة" التي خلقها المهاجمون، لكنه أبدى أسفه على مشكلة عدم ترجمتها إلى أهداف.

كما سلط مدافع البرسا الضوء على أهمية حصد النقاط الثلاث هذه لمواصلة الضغط على أقرب ملاحقيه ريال مدريد في المنافسة على لقب الليجا.

واحتفى اللاعب أيضا بأن اثنين من البدلاء الاعتيادين، مثل المهاجم أنسو فاتي والظهير هيكتور فورت، قد دخلا التشكيل الأساسي أمام مايوركا.

وقال "في النهاية تأتي إليك الفرص وأعتقد أنهما كانا على المستوى... هما لاعبان في غاية الأهمية بالنسبة للفريق".

