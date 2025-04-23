نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يشيد بأنشيلوتي ويكشف سر إشراك البدلاء أمام مايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبّر المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن رضاه التام عن أداء لاعبيه البدلاء خلال مواجهة ريال مايوركا، التي انتهت بفوز صعب لصالح الفريق الكتالوني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وعند سؤاله عن مدى رضاه عن انسجام البدلاء داخل الملعب، قال فليك في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "فيران توريس حالة مختلفة، يشارك بانتظام ولديه شغف كبير لتسجيل الأهداف، وإذا لم يُشرك في المباريات، يتأثر بذلك كثيرًا".

وأضاف: "أما بالنسبة لهكتور فورت وأنسو فاتي، فقد كان من ضمن خططي إشراكهما، وكنت قد أوضحت هذه النية مسبقًا للاعبين. كما أنني فكرت في إشراك بابلو توري، لكن طبيعة المباراة التي كانت متكافئة صعّبت اتخاذ هذا القرار".

وتابع: "الأهم بالنسبة لي أن أرى الانسجام والاندماج بين جميع اللاعبين، وهذا ما أسعى للحفاظ عليه حتى نهاية الموسم".

عن الاستعداد لنهائي كأس الملك

وعن الجدول الزمني الذي منح ريال مدريد يوم راحة أكثر من برشلونة قبل المواجهة المرتقبة في نهائي كأس الملك، قال فليك: "ربما يكون هذا ميزة، وربما لا. لقد اعتدنا على اللعب في ظروف مشابهة طوال الموسم، ونحن مستعدون مهما كانت المعطيات".

إشادة بأنشيلوتي

وأشاد فليك بفريق ريال مدريد ومدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "ريال مدريد نادٍ كبير، ويقوده أحد أفضل المدربين في العالم. أنشيلوتي مدرب راقٍ وشخص محترم جدًا، وأكن له كامل التقدير. أنا سعيد بلقائه في النهائي، لأنه بالفعل أحد المدربين الكبار".

معركة الكلاسيكو المنتظرة

وفي ختام حديثه، أكد فليك أن مواجهة ريال مدريد دائمًا ما تكون حاسمة، خاصة في ظل الصراع القوي على الألقاب هذا الموسم، وقال:

"مباراتا الكلاسيكو المتبقيتان أمام ريال مدريد ستكونان مفتاح التتويج، سواء في كأس الملك أو الليجا. نطمح للفوز بالبطولتين، ونعرف أن المهمة لن تكون سهلة، لكنها ليست مستحيلة إذا حافظنا على التركيز".