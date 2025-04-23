نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعيوف يكشف كواليس الرحيل عن الهلال: جيسوس لا يصلح إلا لموسم واحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في تصريحات إعلامية حملت الكثير من الصراحة والجرأة، تحدث عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الشباب الحالي، عن خبايا رحيله من الهلال، وتفاصيل محطاته الكروية الأخيرة، بجانب أسباب اعتزاله اللعب الدولي.

رحيله عن الهلال.. قرار لم يكن سهلًا

استهل المعيوف حديثه بتوجيه انتقاد ضمني للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، قائلًا:

"مع كامل احترامي له، أعتقد أن جيسوس من نوعية المدربين الذين لا يناسبهم العمل لفترات طويلة. سبق لي التعامل معه خلال فترته الأولى، وكنت على دراية بطريقة تفكيره".

وأضاف: "لم تكن هناك مشاكل مباشرة بيني وبينه، بل شاركت تحت قيادته في جميع مباريات الكأس، لكنني كنت أرغب بتمديد عقدي حتى صيف 2025، وهو ما لم توافق عليه إدارة النادي".

وأكد المعيوف أن عقده مع الهلال كان ينتهي في صيف 2024، لكنه فضل المغادرة قبل ذلك بعام، بحثًا عن فرصة لعب منتظمة، وهو ما قاده للانضمام أولًا إلى الاتحاد.

محطة الاتحاد.. صدمة غير متوقعة

وعن تجربته مع الاتحاد، قال المعيوف: "تشرفت باللعب لنادٍ كبير مثل الاتحاد، وجماهيره كان لها دور كبير في دعمي، لكنني صُدمت ببعض الانتقادات الغريبة".

وتابع: "كنت أحتاج دعمًا واضحًا من الإدارة في تلك المرحلة، لكنه لم يتحقق بالشكل الذي توقعته. رغم ذلك، لا أحمل أي ضغينة تجاه النادي أو جماهيره الوفية".

العودة من جديد عبر بوابة الشباب

المعيوف أشار إلى أن انتقاله إلى نادي الشباب جاء بدافع الرغبة في إثبات الذات والمشاركة المستمرة، مؤكدًا أنه يشعر بالتقدير داخل النادي حاليًا، وقال: "اخترت الشباب لأني كنت أبحث عن بيئة تمنحني الفرصة وتقدر عطائي، والحمد لله هذا ما وجدته منذ وصولي".

وفي سياق حديثه عن مسيرته، وصف المعيوف انتقاله إلى الأهلي بأنه شكّل نقطة تحول مهمة في مشواره الرياضي، موضحًا: "الأهلي منحني فرصة الظهور الحقيقي، وخاصة في موسم 2016 الذي كان عامًا ذهبيًا للفريق، حين حققنا ألقابًا غابت طويلًا".

المعيوف لم يُخفِ أنه تعرض لانتقادات طوال مسيرته، لكنه يرى أنها جزء من طبيعة اللعبة، قائلًا: "اللاعب المحترف يجب أن يتقبل النقد، ويعرف كيف يتعامل معه دون أن يتأثر. في النهاية، أنت المسؤول الأول عن مستواك داخل الملعب".

وفي ختام حديثه، تطرق المعيوف إلى اعتزاله اللعب الدولي، مبررًا قراره بعدم اتفاقه مع بعض السياسات داخل المنتخب، وقال: "أعلنت اعتزالي الدولي بعد أن شعرت بعدم ارتياح لبعض القرارات داخل المنتخب، ورغم رغبتي في العودة بعد التأهل لكأس العالم 2022، إلا أن المدرب هيرفي رينارد كان واضحًا وصريحًا في رفضه استدعائي".

واختتم: "رينارد قالها بوضوح: لديه مجموعة من الحراس الذين يثق بهم، ولا يرى إمكانية إبعادهم بعد فترة غيابي الطويلة".