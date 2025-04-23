نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة إفريقية تحبس الأنفاس.. عصام الشوالي يعلن التعليق على مباراة الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن التونسي عصام الشوالي معلق قناة بي إن سبورتس القطرية، تعليقه على المباراة المرتقبة بين الأهلي وصن داونز في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

قال الشوالي عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “في ليلة إفريقية واعدة تُحبس فيها الأنفاس، يوم الجمعة ان شاءالله يلتقي الأهلي المصري بفريق ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، ضمن اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

وتابع: “هي ليست مجرد مباراة، بل صراع كروي بين تاريخ عريق يبحث عن المجد القاري للمرة الثالثة عشرة، وطموح متجدّد يسعى لإثبات الهيمنة على خارطة الكرة الإفريقية. على أرضية استاد القاهرة، وبين هتافات الجماهير الحمراء التي لن ترضى الا باللقب يدخل الأهلي اللقاء بثقل الخبرة والإصرار والروح، فيما يحل صان داونز ضيفًا شجاعًا لا يخشى التحديات كما يعرف جيدًا صعوبة المواجهة في معقل المارد الأحمر".

وأضاف: "مواجهة واعدة ومثيرة.. عنوانها: من يستحق العبور نحو المجد، نلتقي يوم الجمعة باذن الله".

يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز في بريتوريا، قد انتهت بالتعادل السلبي، يوم السبت الماضي.