نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم بايرن ميونخ يتطلعون لاستعادة لقب الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل لاعبو بايرن ميونخ استعداداتهم بكل جدية لحسم لقب الدوري الألماني هذا الموسم، بعد أن فاتهم التتويج به في النسخة الماضية لصالح باير ليفركوزن. ومع اقتراب الجولة الحاسمة، يُبدي نجوم الفريق البافاري إصرارهم على استعادة اللقب وإعادته إلى خزائن النادي في ميونخ.

ويعتلي بايرن صدارة ترتيب البوندسليجا حاليًا بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه، باير ليفركوزن، ومع تبقي عدد محدود من الجولات، فإن الفوز على ماينز يوم السبت المقبل، إلى جانب تعثر ليفركوزن أمام أوجسبورج، قد يمنح الفريق اللقب رسميًا.

جنابري: نريد الحسم بسرعة

أعرب سيرج جنابري عن حماسه للمرحلة القادمة، مؤكدًا في حديثه لموقع النادي الرسمي أن الفريق يمتلك دافعًا كبيرًا بعد الخروج الأوروبي أمام إنتر ميلان. وقال:

"بعد الإقصاء من دوري الأبطال، تعهدنا بأن نُقدم كل ما لدينا، اللقب الآن في متناول اليد ونرغب في إنهاء الأمور في أسرع وقت ممكن. تركيزنا منصب بالكامل على الفوز في مبارياتنا القادمة".

ستانيسيتش: هدفنا إعادة اللقب إلى ميونخ

من جهته، شدد جوسيب ستانيسيتش على أهمية تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، قائلًا:

"هذا اللقب يحمل طابعًا خاصًا، لأنه يتطلب الاستمرارية والعمل طوال 34 جولة. نحن كلاعبين، والجماهير كذلك، ننتظر لحظة رفع الكأس مرة أخرى في ميونخ. ما قدمناه أمام هايدنهايم كان دليلًا على رغبتنا القوية في تحقيق الفوز والرد على الإقصاء الأوروبي".

بافلوفيتش: حلم الطفولة يقترب

أما الشاب ألكسندر بافلوفيتش، فقد أبدى حماسه لاحتمالية تتويجه الأول مع الفريق، وقال:

"بالطبع كانت هناك خيبة أمل بعد مباراة ميلانو، لكننا تحدثنا كلاعبين وجهاز فني عن ضرورة تحويل الإحباط إلى طاقة إيجابية. تركيزنا الآن منصب تمامًا على مواجهة ماينز، والفوز بهذا اللقب مع فريقي الأم سيكون شعورًا لا يُوصف".