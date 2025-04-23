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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، عن فكرته بشأن منح البدلاء فرصة للمشاركة أمام ريال مايوركا، خلال المبارة التي انتهت لصالح الفريق الكتالوني (1-0) مساء الثلاثاء، في الجولة 33 من الليجا.

فليك: ريال مدريد فريق كبير ويمتلك أحد أفضل المدربين في العالم

وسئل فليك "هل أعجبك انسجام البدلاء على أرضية الملعب؟".. وأجاب خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "وضع فيران توريس مختلف. إنه يشارك كثيرًا، ويريد تسجيل الأهداف، وإذا لم يشارك يغضب".

وأضاف: "أما في حالة هيكتور فورت وأنسو فاتي، كانت فكرتي أن يلعبوا. وكنت قد قلت ذلك. تحدثت مع اللاعبين. ربما كان بإمكان بابلو توري أن يشارك أيضًا، لكن المباراة كانت متكافئة.. لكنني سعيد بأن الجميع مندمج. وهذا ما أريد رؤيته حتى نهاية الموسم".

وبشأن إراحة ريال مدريد يوم أقل من برشلونة قبل نهائي كأس الملك يوم السبت المقبل، أوضح فليك: "قد يكون الأمر إيجابيًا، وقد لا يكون. لقد لعبنا أيضًا العديد من المباريات في ظروف مشابهة".

وأردف: "ريال مدريد فريق كبير ويمتلك أحد أفضل المدربين في العالم. أنشيلوتي رجل نبيل، وأكن له أقصى درجات الاحترام. يوم السبت سنلعب ضد ريال مدريد بقيادة كارلو، وأنا سعيد بلقائه لأنه مدرب رائع".

واختتم: "برشلونة وريال مدريد فريقان كبيران، ومن الطبيعي أن تُحسم الألقاب بين أفضل الفرق. لدينا مباراتان إضافيتان ضدهم، نريد الفوز بكأس الملك والدوري، وعلينا أن نهزمهم. لن يكون الأمر سهلًا، لكن علينا أن نكون مركزين".