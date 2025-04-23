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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة آمنة الطرابلسي، عن ترشيح البطلة المصرية نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا في الاسكواش، لخوض انتخابات عضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، وذلك ضمن الدورة الجديدة المقرر تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

اتحاد اسكواش يرشح نوران جوهر لانتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية

ومن المقرر أن تجرى انتخابات لجنة اللاعبين يوم الخميس القادم، الموافق 24 أبريل الجاري، بينما تحدد اليوم الثلاثاء 22 أبريل كآخر موعد لتلقي طلبات الترشح.

وتعد نوران جوهر واحدة من أبرز نجمات الرياضة المصرية والعالمية، حيث سطرت مسيرة استثنائية حافلة بالإنجازات، من بينها التتويج بلقب بطولة العالم للاسكواش، وتحقيق لقب بطولة الجونة الدولية ثلاث مرات متتالية، كان آخرها قبل أيام قليلة.

وقد مثلت نوران مصر في خمس بطولات عالم للفرق، ونجحت في التتويج باللقب في جميع مشاركاتها، بالإضافة إلى مسيرة مميزة خلال مرحلة الناشئات شهدت فوزها بثلاث بطولات British Open ولقبين عالميين.

وعلى مستوى المحترفين، كانت نوران أول لاعبة مصرية تحرز لقب بطولة هونج كونج المفتوحة عام 2016 في سن الـ18، كما أصبحت أول مصرية تتوج بثلاثة ألقاب لبطولة US Open أعوام 2019، 2021، و2022.

وسجلت نوران إنجازات لافتة بفوزها بجميع البطولات الكبرى في عالم الاسكواش، كما حصدت على لقب أفضل لاعبة اسكواش في العالم، وأيضا تم اختيارها ضمن قائمة "أفضل 30 شخصية عربية مؤثرة تحت سن الثلاثين" من قبل مجلة Forbes العالمية، ليضاف هذا الإنجاز إلى سجلها المشرف تحت راية العلم المصري