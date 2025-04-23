تيتي مدرب البرازيل السابق يبتعد عن التدريب

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أحمد جودة - القاهرة - قال تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق، إنه سيبتعد عن كرة القدم لفترة غير محددة، من أجل الاهتمام بصحته النفسية والجسدية. ونقل المدرب (63 عامًا) الذي قاد البرازيل للفوز بلقب كأس كوبا أميركا 2019، إلى مستشفى، بسبب مشكلة في القلب في أغسطس (آب) الماضي.

وأقيل من تدريب فلامنغو في الشهر التالي، وربطته تقارير مؤخرًا باحتمال تدريب كورينثيانز.

وقال تيتي في بيان نشره ابنه ماتيوس على «إنستغرام» أمس الثلاثاء: «أدركت أنه أحيانًا يجب أن يعترف الإنسان بضعفه، وهو ما يجعلني أكثر قوة مستقبلًا».

وأضاف: «لم أفقد شغفي قط بكرة القدم؛ ولكن بعد التحدث إلى عائلتي والاستماع إلى الإشارات التي يصدرها جسدي، قررت أن أفضل ما يمكنني فعله الآن هو أخذ استراحة، للاعتناء بنفسي لأطول فترة ممكنة».

وتابع: «لا أخفيكم سرًا، كانت هناك محادثات مع كورينثيانز، ولكن كان يتعين عليَّ التوقف عن كرة القدم لفترة، وهو قرار صعب ولكنه ضروري».

وسبق لتيتي الذي استقال من تدريب البرازيل بعد خروجها من دور الثمانية لكأس العالم 2022، تدريب عدة فرق برازيلية، بما في ذلك غريميو وأتلتيكو مينيرو وبالميراس.