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أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، برئاسة اللواء شريف القماطي، على ترشيح البطل المصري علي علاء حسن، كابتن منتخب مصر للتجديف الشاطئي، لانتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتمثيله المشرف للرياضة المصرية في المحافل الدولية.

اتحاد التجديف يرشح علي علاء حسن لانتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية

ويعد علي علاء حسن واحدًا من أبرز لاعبي التجديف المصريين، حيث سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ اللعبة بعد أن أصبح أول من يمثل مصر في رياضة التجديف الشاطئي، وحقق العديد من الألقاب القارية والعربية.

وتوجت مسيرته بتحقيق المركز الخامس عالميًا في بطولة العالم 2021 بالبرتغال في سباق القارب الفردي، وهو أعلى مركز يحققه لاعب مصري في تاريخ البطولة.

ورغم تعرضه لمشكلة فنية بالقارب خلال بطولة العالم 2024 في سباق القارب الفردي، إلا أن عزيمته وروح الفريق مكنته من قيادة المنتخب لتحقيق المركز التاسع عالميًا في سباق القارب الرباعي المختلط بدفة، مؤكدًا مكانته كأحد الأعمدة الأساسية للمنتخب الوطني.

ويواصل علي علاء حسن مشواره البطولي، حيث سلط الاتحاد الدولي للتجديف الضوء على موهبته خلال بطولة العالم للتجديف الشاطئي 2024، مدرجًا اسمه ضمن قائمة "الرياضيين الواعدين"، تقديرًا لتألقه الاستثنائي في جميع أنواع التجديف، الشاطئي، الكلاسيكي، وداخل الصالات.

وكما تم اختياره عضوًا بلجنة اللاعبين بالاتحاد الإفريقي للتجديف، ورئيسًا للجنة الشباب بالاتحاد المصري، ليواصل دوره القيادي في دعم وتطوير رياضة التجديف على المستويين المحلي والقاري.

ويضع علي علاء حسن هدفا واضحًا نصب عينيه، وهو تمثيل مصر في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، سعيا لتحقيق إنجاز تاريخي جديد يضاف لسجله الحافل ويسطر صفحة مضيئة في سجل الرياضة المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد أعلنت بدء إجراءات انتخابات لجنة اللاعبين لاختيار ممثل اللاعبين في مجلس إدارة اللجنة، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة “لوس أنجلوس 2028”.

وأوضحت اللجنة، في خطاب رسمي موجه لرؤساء الاتحادات الرياضية، أن باب الترشح سيفتح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، على أن تجرى الانتخابات يوم الخميس 24 أبريل الجاري، وذلك تحت إشراف لجنة مشكلة وفقًا للإرشادات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

وحددت اللجنة عدة شروط للترشح، من أبرزها ألا يقل عمر المرشح عن 18 عامًا، وأن يكون قد شارك في إحدى الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة (ريو دي جانيرو 2016 – طوكيو 2020 – باريس 2024)، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تخص مخالفة لوائح مكافحة المنشطات