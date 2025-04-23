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أحمد جودة - القاهرة - حصدت مريم الهضيبي لاعبة منتخب مصر ونادي بتروجت، والمحترفة في صفوف كوفشتاين النمساوي، الميدالية الفضية مع فريقها في منافسات الدوري النمساوي لموسم 2024-2025.

مريم الهضيبي تحصد فضية الدوري النمساوي لتنس الطاولة وتتواجد في قائمة أفضل لاعبات الموسم

وقدمت مريم موسمًا مميزًا مع كوفشتاين، حيث جاءت في المركز الخامس ضمن أفضل لاعبات الدوري هذا الموسم من حيث نسبة الفوز، بعدما حققت الانتصار في 11 مباراة مقابل 3 هزائم فقط.

ونجحت اللاعبة المصرية في قيادة فريقها للتأهل إلى المباراة النهائية، بعدما احتل المركز الثاني في الترتيب العام للمرحلة الترتيبية، ليتأهل الفريق إلى نصف النهائي ثم النهائي.

وتلقى فريق كوفشتاين الهزيمة أمس في المباراة النهائية أمام فريق لينز، الذي احتكر لقب البطولة خلال السنوات الأخيرة حيث لم يخسر اللقب منذ عام 2015، لتحصد مريم بذلك الميدالية الفضية مع فريقها.

يُذكر أن مريم الهضيبي ستشارك مع منتخب مصر في بطولة تونس الدولية المقامة حاليًا، كما تتواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني التي ستخوض بطولة شمال إفريقيا، المقرر انطلاقها يوم 28 إبريل الجاري بتونس.