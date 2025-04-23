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أحمد جودة - القاهرة - أسقط فريق الزوراء مضيفه الشرطة وهزمه بهدف ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري العراقي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الثلاثاء.

الزوراء يهزم الشرطة في ديربي بغداد وينتزع منه صدارة الدوري العراقي

وأحرز مراد محمد الهدف الوحيد للزوراء في الدقيقة 74 من المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي.

وبهذا الفوز الثمين، قفز الزوراء الأكثر تتويجا باللقب برصيد 14 مرة للصدارة برصيد 61 نقطة بينما تراجع الشرطة حامل لقب الموسم الماضي للمركز الثاني برصيد 59 نقطة.

وكانت مباراة الديربي في الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في 8 فبراير الماضي.