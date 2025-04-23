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أحمد جودة - القاهرة - صعد فريق نيوم للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز خارج ملعبه على العربي بنتيجة 3 / صفر ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، اليوم الثلاثاء.

نيوم يتأهل للدوري السعودي للمحترفين لأول مرة في تاريخه

ورفع نيوم رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق 10 نقاط عن منافسه النجمة، لينتزع بطاقة التأهل المباشرة الأولى وذلك قبل أربع جولات على انتهاء المسابقة.

أما العربي، فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الثاني عشر بعد خسارة ثالثة على التوالي.

وفي ملعب العربي، سجل أهداف نيوم، أحمد عبده "ثنائية" والجزائري سعيد بن رحمة هدفا في الدقائق 60 و81 و85.

وتأهل فريق نيوم للدوري السعودي للمحترفين بعد موسم واحد فقط من صعوده من دوري الدرجة الثانية في 22 مارس بعد الفوز على الزلفي بنتيجة 3 / 2.

وتأسس نادي نيوم قبل 60 عاما تحت مسمى فريق الصقور في مدينة تبوك، وأصبح الفريق رقم 43 الذي يشارك في دوري المحترفين السعودي.