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أحمد جودة - القاهرة - تأهل جالطة سراي إلى نهائي كأس تركيا لكرة القدم،بفوزه الكاسح على مضيفه قونيا سبور 5 /1 اليوم الثلاثاء في المربع الذهبي.

جالطة سراي يضرب بقوة ويبلغ نهائي كأس تركيا

وانتهى الشوط الأول بتقدم جالطة سراي بهدفين حملا توقيع النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 26 والأوروجوياني لوكاس توريرا في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أحرز المجري رولان شالاي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 47 و55، سجل النمساوي يوسف ديمير الهدف الخامس في الثواني الأخيرة، فيما تكفل البرازيلي بيدرينيو بتسجيل الهدف الوحيد لقونيا في الدقيقة 53.

ويلتقي جالطة سراي في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع الخميس المقبل بين طرابزون سبور وجوزتبه.