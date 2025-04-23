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أحمد جودة - القاهرة - فاز أرجنتينوس على ضيفه باراكاس سنترال 3 / صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الأرجنتيني.

أرجنتينوس يقسو على باراكاس سنترال بثلاثية

كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز انديبندينتي ريفاديفا على ألدوسيفي 1 / صفر، وتعادل تيجري مع بيلجرانو سلبيا.

وأنهى أرجنتينوس الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما توماس مولينا في الدقيقة 31، وكيفن جابرت، لاعب باراكاس سنترال، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، سجل أرجنتينوس الهدف الثالث عن طريق خوسيه هيريرا في الدقيقة 47.

ورفع أرجنتينوس رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف روزاريو سنترال، وبفارق ثلاث نقاط خلف بوكا جونيورز المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد باراكاس سنترال عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذا هو الفوز الثامن لأرجنتينوس في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في خمس.

في المقابل، هذه هي الخسارة الرابعة لباراكاس سنترال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مثلها.