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أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق برشلونة مساعيه الجادة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 1/ صفر ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة، الثلاثاء.

برشلونة يبتعد بصدارة الدوري الإسباني بعد فوز ثمين على ريال مايوركا

أحرز داني أولمو هدف برشلونة الوحيد بعد مرور 41 ثانية من الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس في مونتجويك.

وحقق الفريق الكتالوني فوزه الثالث على التوالي، وكرر تفوقه على مايوركا بعد فوز كاسح في الدور الأول بنتيجة 5/ 1.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة ليبتعد بفارق سبع نقاط مؤقتا عن ملاحقه ريال مدريد الذي سيحل ضيفا على خيتافي في إطار نفس الجولة، اليوم الأربعاء.

أما مايوركا، فقد تجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى خسارته رقم 13 في الدوري هذا الموسم.

شن برشلونة هجوما كاسحا على ضيفه في الشوط الأول، وهدد مرماه بأكثر من 20 محاولة، حيث سدد لامين يامال كرة فوق العارضة في الدقيقة 9، بينما تصدى ليو رومان حارس مرمى مايوركا لتسديدة فيران توريس ثم متابعة لامين يامال في الدقيقة 12.

وواصل حارس مرمى مايوركا تألقه بالتصدي لمحاولات أخرى أمام داني أولمو ولامين يامال وإيريك جارسيا في الدقائق 26 و30 و31، بينما رد القائم تسديدة للاعب الوسط جافي في الدقيقة 29.

وتسابق لاعبو برشلونة آنسو فاتي ورونالد أراوخو وبيدري وفيكتور فورت في إهدار الفرص تباعا أمام مرمى مايوركا في آخر ربع ساعة من الشوط الأول.

ووسط الهجوم الكاسح لبرشلونة، أبعد حارس برشلونة فويتشيك تشيزني عرضيتين خطيرتين من الجهة اليمنى، بينما أحرز ماتيو موري الظهير الأيمن هدفا في الدقيقة 45 تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) باحتساب تسلل، ليخرج الفريقان بشباك نظيفة في الشوط الأول.

وبعد 41 ثانية من الشوط الثاني هز برشلونة شباك ضيفه بهدف أحرزه داني أولمو بتسديدة متقنة بيسراه بعد كرة عرضية من الظهير الأيمن إيريك جارسيا، ليحتفل أولمو بهدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

حاول برشلونة تعزيز تفوقه بهدف ثان، لكن تسديدة فاتي ذهبت في أحضان الحاريس ليو رومان بينما سدد لامين يامال خارج إطار المرمى بالدقيقة 53.

في المقابل كاد مايوركا أن يتعادل بضربة رأس لمدافعه أنطونيو أريناس بجوار القائم في الدقيقة 55، ورد بيدري نجم برشلونة بتسديدة فوق العارضة بالدقيقة 65 بينما ذهبت رأسية أخرى من أريناس وثالثة من زميله سايل لارين خارج إطار المرمى.

وفي الدقيقة 79، انفرد لامين يامال تماما بالمرمى، ولكنه سدد برعونة في جسد الحارس لتضيع فرصة محققة على برشلونة، بعدها تصدى ليو رومان حارس مايوركا في آخر 10 دقائق من المباراة لأربع محاولات خطيرة أمام رافينيا وباو فيكتور وداني أولمو ثلاثي برشلونة الذين شاركوا من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني.