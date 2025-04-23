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أحمد جودة - القاهرة - أكد جاجوبا أراساتي، مدرب ريال مايوركا، أن تصديات حارسه ليو رومان "أبقت فريقه صامدا حتى النهاية" خلال الخسارة بهدف من برشلونة، أمس الثلاثاء، على ملعب (لويس كومبانيس الأوليمبي)، في الليجا.

مدرب مايوركا: صمدنا أمام برشلونة.. والفضل لرومان

وقال أراساتي، خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عقب المباراة "يجب تهنئة اللاعبين على مجهودهم، كان من الصعب التسجيل، كانت مباراة تستحق الاحترام، لقد صمدنا، أبقانا ليو في المباراة حتى النهاية".

وأوضح مدرب مايوركا أن خطة الفريق في الهجوم كانت تعتمد على إيجاد سيرجي داردير في وضع غير مراقب، ومن ثم التمرير والتعاون مع لاعبي الأطراف، وهو أمر نجحوا فيه في الدقائق الأولى، لكن دون دقة في إنهاء الهجمات.

وأضاف أراساتي "في الشوط الأول تمكنا من خلق المساحات خلف المدافعين ولكننا لم نحسن الإنهاء، وفي الشوط الثاني كانت لدينا فرصة محققة لرايو، لتحقق شيئا على مثل هذه الملاعب يجب أن تكون فعالا، واليوم نحن لم نكن كذلك".

وواصل برشلونة تشبثه بصدارة (الليجا) بفوزه الصعب على ضيفه مايوركا (1-0) أمس ضمن الجولة ال33 بالدوري الإسباني، ليوجه الأنظار لصدامه المنتظر مع الغريم التقليدي ريال مدريد، السبت المقبل، على لقب كأس الملك.

ورفع البلوجرانا رصيده بهذا الفوز إلى 76 نقطة في الصدارة، ليزيد الفارق مؤقتا مع الميرنجي، الذي سيحل الأربعاء ضيفا على خيتافي، إلى 7 نقاط.

