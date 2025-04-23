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أحمد جودة - القاهرة - أنهى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، الجدل تمامًا حول مستقبله، واضعًا حدًا للشائعات التي ربطته مؤخرًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي.

الريال يبدد الحلم السعودي بشأن فينيسيوس

وكان اسم فينيسيوس قد ارتبط بقوة بالرحيل نحو أحد الأندية السعودية، بعد أنباء عن عرض ضخم وصل قيمته إلى مليار يورو، إلا أن اللاعب حسم موقفه بشكل نهائي.

وكشف الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن فينيسيوس يقترب من توقيع عقد جديد مع ريال مدريد لمدة خمس سنوات. وأوضح أن بنود الاتفاق باتت شبه مكتملة، حيث يجري حاليًا النقاش حول ما إذا كان العقد سينتهي في 2029 مع خيار التمديد، أو سيستمر حتى عام 2030 بشكل مباشر.

وأكد رومانو أن النجم البرازيلي لطالما عبّر عن رغبته القوية في الاستمرار بقميص ريال مدريد، ولا يرى مستقبله بعيدًا عن "الملكي".

من جانبه، أشار الصحفي الإسباني الموثوق ماتيو موريتو عبر "إكس"، إلى أن مفاوضات التجديد بين ريال مدريد وفينيسيوس وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة قبل توقيع العقد رسميًا.

وأضاف موريتو أن النادي الإسباني بصدد تحسين الراتب السنوي للاعب، ضمن إطار خطة الحفاظ على نجوم الفريق الأساسيين لسنوات مقبلة.