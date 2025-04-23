تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - دد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة خيتافي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

يحل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على خيتافي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز" ضمن منافسات الجولة الـ33 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي

‎حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

‎خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أوريلين تشواميني، فران جارسيا.

‎خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش

‎خط الهجوم: إبراهيم دياز، إندريك فيليبي، فينيسيوس جونيور.

‎ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 69 نقطة، بينما يتواجد خيتافي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد خيتافي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

