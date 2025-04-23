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أحمد جودة - القاهرة - اختار إيجور تودور، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، التشكيل الذي سيبدأ به مبارة اليوم أمام بارما، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي

ومن المنتظر أن تقام مباراة يوفنتوس وبارما اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام بارما في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: كالولو، فيجا، كيلي

خط الوسط: مكيني، لوكاتيلي، تورام، كامبياسو

وفي الهجوم: يلدز، فلاهوفيتش، نيكولاس جونزاليس.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي، وستنقل مباراة يوفنتوس وبارما، على قناة AD SPORTS Premium.