نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره خيتافي، مساء اليوم الأربعاء 23 إبريل ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 11.30 مساءًا بتوقيت الإمارات، والساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر، والساعة 10.30 مساءًا بتوقيت السعودية، على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز".

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، تشواميني، فران جارسيا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني، على قناة beIN Sports HD 3، بصوت المعلق المصري المميز علي محمد علي.