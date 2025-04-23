نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة بارما ويوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية مباراة بارما ويوفنتوس وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة بارما ويوفنتوس يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 على ملعب اينيو تارديني معقل بارما وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة AD Sports Premium 1 الإماراتية بنقل أحداث اللقاء وسيقوم محمد الشامسي بالتعليق على أحداث اللقاء.

تعادل بارما مع فيورنتينا سلبيا في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي بينما فاز يوفنتوس على ليتشي بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 59 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل بارما المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

موقف بارما ويوفنتوس في جدول الدوري الإيطالي

احتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 5 مباريات.

في حين صعد بارما إلى الدوري الإيطالي بعد احتلاله المراكز المؤهلة للصعود إلى الدوري الممتاز.