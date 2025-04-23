نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة آرسنال وكريستال بالاس وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

فاز آرسنال على إيبسويتش تاون برباعية نظيفة في الجولة الماضية من البريميرليج بينما تعادل كريستال بالاس مع بورنموث سلبيا في نفس الجولة.

يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 66 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

موقف آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

احتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 89 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات.

في حين احتل كريستال بالاس المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 49 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 15 مباراة.

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة آرسنال وكريستال بالاس يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 على ستاد الإمارات معقل آرسنال وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث مباراة آرسنال وكريستال بالاس وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث المباراة.