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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية عن موعد مباراة خيتافي وريال مدريد وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

خسر خيتافي من إسبانيول بهدف نظيف في الجولة الماضية من الليجا بينما فاز ريال مدريد على أتلتيك بلباو بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل خيتافي المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

موقف خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني

احتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة.

في حين احتل خيتافي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 43 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر 15 مباراة.

موعد مباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة خيتافي وريال مدريد يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز الأولمبي معقل خيتافي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة والنصف مساء المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني

وستبث أحداث مباراة خيتافي وريال مدريد عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على أحداث اللقاء.