نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على نظيره بارما مساء اليوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري على ملعب "إنيو تارديني"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 59 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 14 لقاء وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل بارما المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 13 لقاء وخسارة 14 مواجهة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة البداية لمباراة يوفنتوس ضد بارما اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة يوفنتوس ضد بارما مساء اليوم الأربعاء، عبر قنواتها.