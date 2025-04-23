نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة آرسنال وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره كريستال بالاس مساء اليوم الأربعاء 23-4-2025 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلق مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس مساء اليوم الأربعاء في الجولة الــ34 من البريميرليج للمعلق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.