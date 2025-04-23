معلق مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره خيتافي مساء اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 على ملعب "كولوسيوم"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد خيتافي مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD.

معلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد خيتافي مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ33 من الليجا للمعلق المصري علي محمد علي.