نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، فعاليات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-25.

ويتصدر فريق إنتر ميلان ترتيب جدول الكالتشيو في الموسم الجاري برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق نابولي والذي يمتلك في رصيده نفس عدد النقاط، بينما يتذيل مونزا الترتيب برصيد 15 نقطة.

مواعيد الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

▪︎كالياري ضد فيورنتينا - تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتذاع عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.

▪︎جنوى ضد لاتسيو - تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتذاع عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.

▪︎بارما ضد يوفنتوس - تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

▪︎تورينو ضد أودينيزي - تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتذاع عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.