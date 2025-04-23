نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات العالمية، أبرزها مواجهة ريال مدريد أمام خيتافي، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى الديربي الناري بين ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء في جميع البطولات العالمية والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

▪︎آرسنال ضد كريستال بالاس - الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتذاع المباراة على قناة bein sports HD1.

مواعيد الدوري الإسباني اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

▪︎أتلتيك بلباو ضد لاس بالماس - تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتذاع على قناة bein sports HD3.

▪︎سيلتا فيجو ضد فياريال- تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتنقل المباراة على قناة bein sports HD2.

▪︎خيتافي ضد ريال مدريد - تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتذاع المواجهة على قناة bein sports HD3.

▪︎ألافيس ضد ريال سوسيداد - تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتنقل المباراة على قناة bein sports HD2.

مواعيد الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

▪︎كالياري ضد فيورنتينا - تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتذاع عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.

▪︎جنوى ضد لاتسيو - تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتذاع عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.

▪︎بارما ضد يوفنتوس - تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

▪︎تورينو ضد أودينيزي - تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتذاع عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.

مواعيد كأس إيطاليا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

▪︎ميلان ضد إنتر ميلان - تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، وتذاع على AD SPORTS Premium 1.

مواعيد الدوري السعودي اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

▪︎الرياض ضد الفتح - تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:55 بتوقيت مصر وفلسطين.

▪︎الخلود ضد الأخدود - تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:10 بتوقيت مصر وفلسطين.

▪︎الخليج ضد القادسية - تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 بتوقيت مصر وفلسطين.